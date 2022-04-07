В Черном море обнаружена третья мина, - СМИ

В Черном море обнаружена третья мина, сообщает Haberturk.
В заявлении Министерства национальной обороны говорится, что «на мину, обнаруженную у берегов Кефкена, вмешиваются отряды командования ВМФ».
В Черном море обнаружена третья мина. В мину, обнаруженную у берегов Кефкена, вмешиваются отряды САС.
Министерство национальной обороны обнаружило мины на Черном море у берегов Кефкенского района Кандырского района Коджаэли.
«Минное тело, обнаруженное у берегов Кефкена, было опознано нашим морским самолетом как мина», - говорится в заявлении министерства. В целях безопасности региона было принято. Командование ВМФ вмешивается в мину отрядами САС» , - говорится в сообщении.
В недавнем заявлении министерства говорится: «На сегодняшний день в общей сложности 2 мины, обнаруженные 26 марта в акватории Стамбульского пролива (западнее) и 28 марта в районе Иглеады, были обезврежены нашими силами. Кроме того, одна мина была обнаружена и уничтожена Румынией у берегов Констанцы».
Источник: centralasia.media
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