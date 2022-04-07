Казахстан снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы авиасообщением.
Казахстан снимает ограничения на сухопутных границах для своих граждан и иностранцев с 11 апреля, сообщается на сайте правительства.
«Межведомственная комиссия по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, приняла решение с 11 апреля снять ограничения на пересечение гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном», - говорится в сообщении.
Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы авиасообщением.
При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Казахстана, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.
Источник: centralasia.media
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