Байден выделил Украине еще $100 млн военной помощи

ак уточнил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, новый пакет помощи будет включать противотанковые системы.
США направят Украине еще $100 млн в качестве военной помощи на фоне российских военных действий в этой стране. Соответствующее постановление подписал президент США Джо Байден. Отмечается, что для этого придется урезать финансирование Минобороны США.
«Я настоящим делегирую государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(а) (1) Федерального управления гражданской авиации распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на общую сумму до $100 млн для оказания помощи Украине», -говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Как уточнил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, новый пакет помощи будет включать противотанковые системы.
Госсекретарь США отметил, что это уже шестой раз с августа 2021 года, когда со складов Пентагона для Киева выделяют вооружения или технику.
Блинкен заверил, что США и их союзники «продолжат предоставлять помощь в сфере безопасности с целью укрепления обороны Украины», а также будут оказывать экономическую и гуманитарную поддержку.
По заявлению Байдена, США отправляют на Украину системы ПВО, переносные противотанковые комплексы, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы. Проект бюджета США на следующий год предусматривает выделение $682 млн на помощь Украине. США выделили Украине уже $1,6 млрд с начала российских военных действий и $2,3 млрд с начала работы администрации Джо Байдена.
Источник: centralasia.media
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