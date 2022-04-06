Замглавы таможенной службы России объяснил, почему на казахско-кыргызской границе скапливаются фуры, которые едут в РФ

Либо в ходе контроля выясняется, что грузовик со стороны Киргизии ехал в загруженном состоянии, а в России выезжают уже выгруженный.
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин объяснил, почему на казахско-кыргызской границе скапливаются фуры, которые едут в России.
«По сообщению казахстанских коллег, они регулярно выявляют случаи, когда товар, заявленный как транзит в Россию, в результате не выезжает, то есть остается на территории Казахстана. Либо в ходе контроля выясняется, что грузовик со стороны Киргизии ехал в загруженном состоянии, а в России выезжают уже выгруженный», - объяснил он на пресс-конференции.
Поэтому, по его словам, для пресечения подобных случаев проводятся дополнительные контрольные процедуры, которые с разной степенью интенсивности проводятся в те или иные периоды времени.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!