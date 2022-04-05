Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет.
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я вам честно говорю, что это не в интересах каких-либо народов мира, в том числе это не в интересах народов самих стран Запада", — сказал глава ведомства журналистам по итогам переговоров с контактной группой ЛАГ по Украине.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Источник: РИА Новости.
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