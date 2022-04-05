В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США

Также Качиньский призвал США увеличить число американских военнослужащих в Европе на треть.
Вице-премьер Польши, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США, передает "Коммерсантъ".
"Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы", - сказал польский вице-премьер немецкой газете.
Также Качиньский призвал США увеличить число американских военнослужащих в Европе на треть. Причем большая часть войск, по его словам, должна быть размещена на восточном фланге НАТО.
"Польша приветствовала бы увеличение присутствия США с нынешних 100 тысяч солдат до 150 тысяч на фоне все растущей агрессивности России. При этом 75 тысяч солдат должны быть размещены на восточном фланге, то есть на границе с Россией, в одних только Балтии и Польше должны быть 50 тысяч солдат", - заявил политик.
По его словам, в Польше необходимо создать большой оперативный командный центр НАТО, откуда можно планировать и проводить совместные операции альянса.
"Это стало бы четким сигналом для Москвы, что руководящий уровень НАТО теперь присутствует и на востоке", - отметил вице-премьер Польши.
Источник: kaktus.media
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