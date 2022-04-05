Узбекистан возобновляет рейсы в Париж после двухлетнего перерыва

Ранее сообщалось о возобновлении после долгого перерыва авиасообщения по маршруту Ташкент – Баку.
Авиакомпания «Uzbekistan Airways» после двухлетнего перерыва возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент – Париж – Ташкент, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Как отмечается, авиарейсы будут выполняться по вторникам и пятницам с 29 апреля по 10 июня 2022 года.
Ранее сообщалось о возобновлении после долгого перерыва авиасообщения по маршруту Ташкент – Баку.
Источник: centralasia.media
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