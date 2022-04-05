Президенты Казахстана и Турции обсудили ситуацию в Украине

Президенты обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев 4 апреляпровел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Акорды.
В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
Президенты обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в Украине.
Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.
Источник: centralasia.media
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