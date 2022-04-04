Китай заявил, что будет добиваться мира в Украине "по-своему"
Китай заявил Евросоюзу, что будет добиваться прекращения войны России против Украины, но это будет происходить на его собственных условиях, отклоняя давление в пользу более жесткой позиции по отношению к РФ. Об этом сообщило Reuters.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "по-своему", а лидер Китая Си Цзиньпин выразил надежду, что отношение Евросоюза к Китаю будет "независимым", намекнув на тесные связи Европы с Соединенными Штатами.
Источник: kaktus.media
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