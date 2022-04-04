В Казахстане задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева

Также им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, отмечается в сообщении.
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента республики и высокопоставленных должностных лиц, сообщила 3 апреля пресс-служба КНБ.
«25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин Республики Казахстан "А", планировавший покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных государственных служащих», - говорится в сообщении КНБ.
Также им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, отмечается в сообщении.
В результате обыска у задержанного изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
Кроме того, отмечается в сообщении, агенту «отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов»"р.
«В ходе предварительного следствия задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) Уголовного кодекса», - подчеркивается в сообщении.
Источник: centralasia.media
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