Лавров заявил, что Россия увидела «больше понимания» по Крыму и Донбассу со стороны Украины на переговорах

«Равно как мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе»

На переговорах России и Украины есть «движение вперед», Россия «увидела гораздо больше понимания» по вопросу Крыма и Донбасса, безъядерный и внеблоковый статус Украины уже «осознается как абсолютная необходимость», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Коммерсантъ».

При этом он отметил, что переговоры должны продолжиться, но пока никаких одобренных планов на этот счет нет.

«У нас готовится реакция. Там есть движение вперед прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость», - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Равно как мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе»,- отметил он.

По итогам встречи в Стамбуле, которая прошла 29 марта, Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, говорил, что «Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых все эти годы настаивала Россия». При этом после переговоров президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что вопрос пересмотра границ 1991 года не рассматривается.

Источник: centralasia.media