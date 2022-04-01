Путин денонсировал все газовые контракты с Западом

Путин пояснил, что Россия "поставила газ" западным партнерам.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа "недружественным странам" будут осуществляться за рубли. Новые правила продажи газа начнут действовать с 1 апреля, сообщает "Коммерсант".

В указе говорится, что уполномоченным по расчетам банком стал Газпромбанк, не попавший под санкции. Как следует из подписанного документа, российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они перечисляют валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, а финансовая организация будет продавать полученные деньги на Мосбирже.

Если "недружественные страны" не будут платить в рублях, то "действующие контракты будут остановлены", сказал Путин. При этом в указе есть исключение: разрешение на оплату российского газа без соблюдения расчета в рублях будет выдавать комиссия правительства России по иностранным инвестициям.

Путин пояснил, что Россия "поставила газ" западным партнерам. "Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили. Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно", - пояснил он, почему подписал указ.

По его словам, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях - шаг к финансовому суверенитету РФ.

Источник: kaktus.media