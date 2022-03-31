Российские войска взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива, - Минобороны РФ

Уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения.
Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров», — рассказал генерал-майор на брифинге.
По его словам, уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения.
Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 км и ведут бой с украинскими войсками на окраине населенного пункта Кременная.
Источник: centralasia.media
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