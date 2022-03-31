Япония перечислила ресурсы из России, импорт которых трудно заменить

Япония вместе с другими странами ввела против России несколько пакетов санкций.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии составило список импортируемых из России полезных ископаемых и энергоресурсов, замена которых является проблематичной в краткосрочной перспективе, следует из отчета ведомства.

Список ресурсов, экспортируемых из России в Японию:

нефть;

сжиженный природный газ (СПГ);

уголь и коксующийся уголь;

газы, включая неон, используемые при производстве полупроводников;

палладий;

ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.

По данным ведомства, Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8%, нефти — на 3,6%, коксующегося угля — на 8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%, ферросилиция — на 33%.

Однако, несмотря на серьезную зависимость мирового сообщества от России, по ряду импортируемых позиций «существует возможность использования альтернативных материалов и смены стран-поставщиков». В связи с этим Япония подтверждает, что абсолютные объемы импорта являются небольшими и воздействие на экономику страны будет незначительным.

Япония вместе с другими странами ввела против России несколько пакетов санкций. Они коснулись высшего руководства, в том числе президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, российских бизнесменов, компаний и банков. Кроме того, Япония решила запретить экспорт в Россию банкнот, золотых монет и слитков и предметов роскоши.

При этом японские власти не смогли изъять резервы российского Центробанка, размещенные на своей территории, так как это не предусмотрено действующим законодательством. Премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал, что правительство реформирует соответствующие законы.

В результате Россия внесла Японию в список «недружественных стран» — российским физлицам, компаниям, муниципалитетам, регионам и государству разрешили расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран только в рублях. Токио выразил протест по этому поводу, а генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что оплачивать поставки СПГ рублями японским компаниям запретят.

Источник: centralasia.media