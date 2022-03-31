«Талибан» обязал госслужащих отращивать бороды и носить тюрбаны, - Reuters

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы.
Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» обязало всех госслужащих носить бороды и соблюдать дресс-код, иначе чиновники будут уволены, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в стране.
По данным издания, согласно новым правилам талибов, сотрудники государственных учреждений должны носить тюрбан или шляпу, длинную рубашку и брюки свободного покроя. Кроме того, им запрещено брить бороды.
Агентство отмечает, что в понедельник представители министерства добродетели и порока дежурили у входа в госучреждения и проверяли, соблюдают ли афганские чиновники новые правила и дресс-код. Талибы также следят за тем, чтобы служащие молились в положенное время.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.
Источник: centralasia.media
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