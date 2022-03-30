Украина отказывается от стремления вернуть Крым военным путем, - Мединский

Мединский подчеркнул, что гарантии безопасности «не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Предложения украинской стороны по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, сообщил помощник российского президента Владимир Мединский по итогам переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, прошедших в Стамбуле.

РИА Новости процитировала Мединского: «В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».

Мединский подчеркнул, что гарантии безопасности «не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

Встреча делегаций началась в резиденции турецкого лидера Долмабахче в Стамбуле около 11:30 мск. Сообщения о завершении переговоров информагентства опубликовали в 14:10 мск.

Источник: centralasia.media