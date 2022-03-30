Россия пообещала сократить военную активность под Киевом и Черниговом, - замминистра обороны РФ

Мединский также заявил, что переговоры в Стамбуле прошли конструктивно.
Российские военные «кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях». Об этом после переговоров в Стамбуле российской и украинской сторон заявил замминистра обороны России Александр Фомин, который является членом российской делегации, пишет РБК.
«Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и будут созданы условия для дальнейшей нормальной работы», — сообщил Фомин.
«Мы делаем два шага по деэскалации конфликта», — заявил, в свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский. Сокращение военной активности в районе Чернигова и Киева — один из них.
Мединский также заявил, что переговоры в Стамбуле прошли конструктивно. «Мы получили от Украины понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Они будут рассмотрены, о них будет доложено президенту», — сказал он.
Мединский также допустил встречу президентов России и Украины одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел двух стран.
Ранее члены украинской делегации сообщили, что представили российским представителям вариант договора о международных гарантиях Украине. Он будет предусматривать в том числе внеблоковый и безъядерный статус, отказ Киева от размещения иностранных баз и иностранных войск.
Генштаб вооруженных сил Украины до этого сообщал о выводе части войск России из Киевской и Черниговской областей. По информации украинских военных, у России наблюдаются «серьезные проблемы с ротацией войск».
Источник: centralasia.media
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