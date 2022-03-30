Президент Турции прибыл с визитом в Узбекистан (видео)

Лидер Турции вместе с главой государства прибыл в парк “Янги Узбекистон” и возложил цветы к Монументу независимости.
По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой 29 марта прибыл в Ташкент с официальным визитом.
В международном аэропорту Ташкента их встретили президент Узбекистана с супругой, сообщили в пресс-службе главы государства.
Лидер Турции вместе с главой государства прибыл в парк “Янги Узбекистон” и возложил цветы к Монументу независимости. Состоялся краткий осмотр нового комплекса, в ходе которого высокому гостю представлена концепция архитектурных решений и особенности скульптурных композиций данного ансамбля.
Церемония возложения цветов в парке “Янги Узбекистон” главой иностранного государства состоялась впервые и в дальнейшем призвана стать традиционным пунктом посещения гостей страны, - отметили в пресс-службе.
Источник: centralasia.media
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