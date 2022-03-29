Сердар Бердымухамедов провел первое совещание с главами регионов Туркменистана

Сердар Бердымухамедов поручил ускорить темпы строительства в городе.
28 марта президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел свое первое рабочее совещание с хякимов велаятов и Ашхабада, сообщает госинформагентство ТДХ.
Сердар Бердымухамедов поручил ускорить темпы строительства в городе.
Он также распорядился, чтобы хякимы столичных этрапов контролировали задачи по развитию города. Какие именно, ТДХ не уточняет. Кроме того, хякиму Ашхабада поручено модернизировать дороги и повысить качество и культуру обслуживания населения в торговых точках.
Затем главы регионов отчитались о проведении сельхозработ, строительстве объектов, посадке саженцев и производстве коконов шелкопряда. Президент поручил держать под контролем все эти вопросы.
Курирующий сферу АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев доложил о ходе сева хлопка, которым на сегодня засеяно 19 тысяч 561 гектар земли, картофеля, лука, а также о посадке саженцев и производстве коконов.
В заключение вице-премьер и хякимы велаятов еще раз поздравили главу государства с победой на выборах, отмечает ТДХ.
Источник: centralasia.media
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