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Зеленский сообщил о создании группы экспертов для анализа санкций против России

По словам Зеленского, главная цель заключается в том, чтобы «не было никакой возможности обойти санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании экспертной группы, которая будет анализировать введенные против России санкции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов - украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют», - заявил он в видеообращении.

По словам Зеленского, главная цель заключается в том, чтобы «не было никакой возможности обойти санкции».

Источник: centralasia.media

           

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