Западные СМИ: "российская армия ведет отступление в Донбасс"

Прямо как в популярной песне: "Когда мы отступаем, это мы вперед идем".

"Россия отступает!" — радостно трубят заголовки западных изданий. Некоторые даже уточняют: "Россия отступает на восток Украины". Да-да, на восток. И не надо спрашивать откуда. По трезвому размышлению, на восток надо отступать с запада. Но вроде бы на Западной Украине российских войск и не было. А если имеются в виду наши подразделения, находящиеся в предместьях Киева, то для "отступления на восток" им надо бы начать наступление на Полтаву или Днепропетровск. Прямо как в популярной песне: "Когда мы отступаем, это мы вперед идем".

Вообще, чувствуется, что западные СМИ пытаются ободрить свою аудиторию, подуставшую уже от украинской тематики. Поэтому для поддержания интереса и начинают генерировать истории о некоем "переломе", "победе Украины" и "отступлении России". К примеру, в конце минувшей недели британская The Times сообщила публике о том, что украинские подразделения "начали отбивать первые города, захваченные русскими". Оказалось, в статье шла речь о населенных пунктах, прилегающих к Киеву, — Ирпене и Мощуне. Заметьте, в ходе спецоперации Украина всегда доказывала, что она и не теряла эти населенные пункты. Так что надо умудриться — вернуть себе то, что ты не отдавал.

Особенно забавно выглядят сводки о том, как доблестная украинская армия якобы возвращала себе Мощун (село, где и до боев жило от силы 700-800 человек). Накануне бравурных отчетов западной прессы о "небывалом успехе ВСУ" сами украинские вояки выложили видео эпического боя за этот населенный пункт. После длительной уличной перестрелки они выяснили, что все это время нещадно палили друг в друга. Так вот и "отбили у русских" село. Теперь это "сражение", возможно, войдет в учебники украинской истории, как и малозаметная битва под Крутами 1918 года, о которой националисты уже столетие слагают легенды.

Причем никто не знает, сколько солдат и наемников угробили друг друга в этой и подобных перестрелках между собой. Можно полагать, что значительная доля жертв среди мирного населения — это тоже результат таких "дружеских" обстрелов. Но все понимают: эти жертвы в официальных отчетах все равно будут записаны на общий счет "российской агрессии".

Неудивительно, что после таких невероятных "побед украинского оружия" должно было последовать и заявление об "отступлении российской армии". Поводом послужил подробный брифинг Министерства обороны России, на котором наши генералы отчитались об успешном завершении первой фазы спецоперации и переходе ко второй, которая будет сосредоточена "на достижении главной цели — освобождении Донбасса".

Вот тут и затянулась на Западе волынка об "отступлении в Донбасс". Тамошние военные стратеги начали разбирать заявления Минобороны по каждому слову. А поскольку знатоков русского языка среди этих стратегов немного, то разбирали они скорее не брифинг Минобороны, а освещение его в своих СМИ. Например, вот как толкует слова генерала Сергея Рудского отставной австралийский генерал Мик Райан: "Заметьте, он использует фразу "главные задачи выполнены", а не "цели достигнуты". Уверен, произнеси кто-то из наших генералов фразу "цели достигнуты", тот же Райан кричал бы сейчас: "Смотрите, они не говорят, что задачи выполнены".

Исходя из таких трактовок, западные аналитики и приходят к выводу о том, что российские Вооруженные силы резко меняют свои планы, якобы "отказываются от взятия Киева" и "отступают в Донбасс". Все это — последствия полного развала солидных институтов, которые в годы холодной войны занимались у них советологией. Раньше там действительно работали профессионалы, сейчас же западные правительства жалуются на отсутствие нормальных специалистов, знающих русский язык.

Если бы такие специалисты у них были, то смогли бы послушать выступления наших генералов в первоисточнике, а не в куцых приблизительных переводах. И тогда поняли бы, что прочитали сигналы от нашего командования с точностью до наоборот, взяв за основу не его планы, а те страшилки, которые накануне спецоперации рисовали западные СМИ. Давайте вспомним "сенсацию" от CNN по поводу того, что президент США Джо Байден якобы предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о намерении России "разграбить Киев". То есть Запад сам себя убедил в изначальном намерении Москвы захватить столицу Украины, а теперь кричит: "Русские отступают! Они передумали!"

А ведь генерал Рудской заявил иное. Говоря об операциях вокруг Киева и ряда других крупных городов Украины, он открыто объяснил: "Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения". Он открыл очевидную истину, отвечая на вопрос, не раз звучавший из уст некоторых украинцев: мол, если хотите освобождать Донбасс, то зачем же вам действовать вне пределов Донбасса — у Киева, Харькова или Сум?

Ну да, в этом и заключалась цель украинского командования и его американских хозяев: начать широкомасштабное наступление на ДНР и ЛНР, вынудив российскую армию пойти на их защиту, что называется, "в лоб" и наткнуться на мощные фортификационные сооружения, которые создавались натовскими специалистами на протяжении восьми лет. По задумке американцев, в Донбассе следовало перемалывать русских солдат. В то же время в Киеве по-прежнему ежедневно садились бы "птички" с сотнями тонн вооружений, из-под Харькова взлетали бы украинские штурмовики, на Яворовском полигоне западными инструкторами готовилось бы и регулярно отправлялось на восток новое и новое пушечное мясо. Так действительно можно было бы годами вести войну на истощение.

Именно поэтому российское командование и выбрало из двух вариантов по защите признанных республик Донбасса единственно возможный — "предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации". Совершив дерзкий десант в Гостомеле, наши героические парни сковали мощные группировки ВСУ под Киевом, не дав их перебросить на восток. Нанесением же точечных ударов по аэродромам и другим военным объектам была достигнута цель по обездвижению украинской армии и прерыванию потоков поставок вооружений из-за рубежа. Тем самым основная группировка наших сил смогла сосредоточиться на освобождении от нацистов территорий Донбасса без риска подтягивания туда значительных подкреплений живой силы и техники противника.

И когда западные аналитики воспринимают сигналы о завершении первого этапа спецоперации как свидетельство "отступления русских от Киева", они явно пропускают еще один месседж генерала Рудского: да, мы изначально не планировали брать крупные города, но теперь-то "такую возможность мы не исключаем". То есть Москва дает понять: освободив Донбасс от нацистов, нам придется идти дальше, если украинский режим не прекратит авантюрные военные действия.

И ведь об этом Украину также предупреждали предельно откровенно. Недавно Владимир Путин раскрыл тайну, сказав о том, что "в самом начале операции <...> киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса". То есть у Зеленского был шанс фактически сразу прекратить бойню. Но он этим шансом не воспользовался — видимо, его кураторы хотели как раз больше крови и страданий украинского народа.

При этом российское руководство также изначально предупреждало: "Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву". Отсюда, надо полагать, и намек генерала Рудского о том, что теперь взятие крупных городов Украины, включая столицу, исключать нельзя. Если режим Зеленского не согласится на мирные предложения России, то он может не оставить иного выбора.

К тому же и в позиции западных хозяев наметились некоторые изменения. Если еще недавно американские официальные лица заявляли о том, что для них "принцип территориальной целостности Украины" является незыблемым, то теперь Байден уже открыто допускает возможность решения конфликта путем отказа Киева от ряда территорий. Возможно, это только начало дрейфа линии Вашингтона в данном направлении.

Но пока западную публику надо потчевать невероятными историями о "победах украинского оружия", а точнее — западного оружия, которым пичкали Украину на протяжении длительного времени. Именно отсюда — тщательное замалчивание зарубежными СМИ большого количества фактов попадания "Джавелинов" и NLAW в руки воинских подразделений России, ДНР и ЛНР. Именно отсюда — реляции об "отступлении российских войск". Именно отсюда — фееричные истории об "успехах украинской армии".

К примеру, Forbes, базируясь исключительно на сводках от главного сказочника Украины Алексея Арестовича, "похоронившего" уже несколько российских дивизий, пришел к парадоксальному выводу о том, что у Украины после начала боевых действий танков стало… больше. Якобы потерь бронетехники у ВСУ меньше, чем "захваченных" российских танков. Вряд ли авторы Forbes смогут объяснить своим читателям, как же так получилось, что в начале спецоперации соотношение количества танков Украины и России было один к шести, а теперь, если верить самому Зеленскому, стало один к ста. Но такой цели — указывать на явные нестыковки и тем более рассказывать своим читателям полную правду — перед западными СМИ и не ставится.

Поэтому до их аудитории и доносятся лишь частичные, порой вывернутые наизнанку новости о событиях на Украине. Поэтому и приводятся лишь выборочные цитаты из российских источников. А уж потом военные аналитики и эксперты пытаются из них слепить определенную картинку. Неудивительно, что эта картинка превращается скорее в карикатуру, чем в целостный и правдивый анализ. Отсюда — и реляции об "отступлении российской армии на восток Украины". Из-под Киева-то!

В прошлом году Служба безопасности Украины вызвала Сергея Шойгу повесткой в Мариуполь. Когда Владимир Соловьев спросил у министра, почему тот не явился на допрос, Шойгу ответил коротко: "Виноват, исправлюсь!" Теперь же западные аналитики, явно не глядя на карту, активно призывают нашего министра "отступить" от Киева в Донбасс. Если пойти по кратчайшему пути, то Западу такое "отступление" не понравится. Похоже, там не знают еще одной популярной у нас песни: "Значит, нам туда дорога!"

Источник: ria.ru