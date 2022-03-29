Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли

Минцифры предложило распространить поддержку IT-отрасли на компании по информбезопасности.

Минцифры предложило распространить меры поддержки IT-отрасли на компании, работающие в сфере информационной безопасности, сообщает ведомство. Там уточнили, что до этого льготы для них не предусматривались.

"Минцифры России совместно с ИБ-компаниями готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты", — сказали в министерстве.

После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.

Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль.

Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а иностранным сотрудникам упростят выдачу вида на жительство. Кроме того, работники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Сейчас готовится соответствующее постановление правительства.

Источник: РИА Новости.