Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить рублями.

Российские ведомства и "Газпром" сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", — сказал представитель Кремля.

На вопрос, как будет реагировать Москва, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".

"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — заключил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на оплату в рублях за газ, поставленный в недружественные страны. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять все необходимые меры для выполнения решения президента.

Покупатели российского газа сформировали разные позиции по нововведению. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и доллар". Представитель немецкого Министерства экономики Роберт Зеверин подчеркивал, что импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал перевод расчетов на рубли нарушением соглашений. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в контракте "Молдовагаза" и "Газпрома" и так предусмотрена оплата в российской валюте.

При этом Министерство финансов России рассчитывает, что покупатели подстроятся под это решение и поймут, что российская валюта не менее надежна, чем другие.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу и поставляет около 40 процентов потребляемого сырья.

Источник: РИА Новости.