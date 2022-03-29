В Казахстане уволили радиоведущую за обещание «позвать на помощь дядю Вову»

Согласно официальному сообщению, трудовые отношения с Пановой прекращены 28 марта.

Радиоведущую «Европа Плюс Казахстан» Любовь Панову уволили с работы из-за комментария в фейсбуке, в котором она написала «Дядю Вову на помощь позовем». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте радиостанции. Об этом сообщает vlast.kz.

Согласно официальному сообщению, трудовые отношения с Пановой прекращены 28 марта.

На фоне военного вторжения России в Украину, отвечая на комментарии в фейсбуке, Панова пообещала несогласным с российской политикой казахстанцам «позвать на помощь дядю Вову», использовала нецензурную лексику и рекомендовала комментаторам «не разевать свой нацпатовский и ядовитый рот». После этого многие пользователи соцсетей требовали уволить ведущую новостей «за грубые высказывания, разжигание межнациональной розни и за призыв к войне».

«Европа Плюс Казахстан» сообщила, что позиция, высказанная Любовью Пановой в ее личных аккаунтах в социальных сетях, не имеет ничего общего с политикой радиостанции и пообещала рассмотреть высказывания Пановой на дисциплинарном комитете компании.

Источник: centralasia.media