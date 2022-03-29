В Германии заявили об отказе стран G7 платить за российский газ рублями

То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно.

Страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. Об этом 28 марта заявил на пресс-конференции министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

«Все министры энергетики стран G7 согласны, что (требование оплаты поставок газа из РФ за рубли) — это одностороннее и явное нарушение действующих контрактов. Заключенные контракты остаются в силе, и компании должны продолжать соблюдать их положения. Проведение платежей в рублях недопустимо», - сказал Хабек по итогам состоявшейся в онлайн-формате встрече министров экономики стран «семерки».

При этом министр отметил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России. Он также заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие закупщики будут продолжать платить за газ, поставляемый из России, в евро.

«Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты», - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

Комментируя заявления германских руководителей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена заниматься благотворительностью в случае отказа зарубежных стран от расчетов за поставки газа в рублях.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал Песков.



Источник: centralasia.media