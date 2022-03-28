Путин поручил до 31 марта перевести платежи за экспорт газа в рубли для «недружественных стран»

Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Президент России Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и «Газпрома» доклад об исполнении поручения об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в «недружественные страны». Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», - говорится в релизе для прессы.
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.
При этом правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль. Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, ЦБ совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее, 23 марта Путин заявил о переводе в рубли расчетов за газ c «недружественными странами» и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
Источник: centralasia.media
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