Шольц выступил против ввода миротворцев НАТО на Украину

Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками.
Германия выступает против ввода миротворческих сил НАТО на территорию Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, пишет портал Focus.
Он отметил, что Берлин также выступает против установления бесполетной зоны над страной. По словам канцлера, это означало бы прямое вмешательство НАТО в конфликт.
«Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. Мы не будем добиваться там бесполетной зоны», - подчеркнул он.
О том, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военными методами Шольц говорил еще в середине марта. Он подчеркивал, что ФРГ продолжает вносить свой вклад в урегулирование ситуации, поставляя Украине гуманитарную помощь и оружие. Канцлер призвал завершить украинский конфликт как можно скорее дипломатическими методами.
Ввести миротворцев НАТО на Украину предлагал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. «Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защищать себя и которая будет действовать на Украине», - пояснял он.
Источник: centralasia.media
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