Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Президент США Байден заявил, что не призывал к смене власти в России.

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. "Нет", - заявил Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Байден, завершая свое европейское турне, в субботу выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Глава Белого дома высказал многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, отметил, что не американскому лидеру решать, кому быть у власти в России, главу государства выбирают россияне.



Источник: РИА Новости.