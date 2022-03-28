Президент США Байден заявил, что не призывал к смене власти в России.
Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. "Нет", - заявил Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Байден, завершая свое европейское турне, в субботу выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Глава Белого дома высказал многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, отметил, что не американскому лидеру решать, кому быть у власти в России, главу государства выбирают россияне.
Источник: РИА Новости.
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