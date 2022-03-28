Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России

Она добавила, что в Британии создано спецподразделение по переговорам для оказания поддержки Киеву.

Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала в интервью газете Telegraph к увеличению вдвое санкционного давления на Россию и заявила, что прекращение огня и вывод войск с Украины станут ключевыми условиями для снятия ограничений.

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году», — предположила Трасс.

При этом собеседница издания выразила мнение, что сейчас необходимо «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». По словам главы форин-офиса, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

«Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки», — поделилась Трасс.

Она добавила, что в Британии создано спецподразделение по переговорам для оказания поддержки Киеву.



Источник: centralasia.media