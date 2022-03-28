В Нагорном Карабахе ввели военное положение

МИД Армении призвал Россию добиться возвращения азербайджанских войск на исходные позиции.

В непризнанной республике Нагорный Карабах (НКР) ввели военное положение. Об этом сообщила пресс-служба главы НКР.

«26 марта президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения», — сказано в сообщении.

Согласно указу, в период действия военного положения ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, приостанавливается работа организаций, которые занимаются пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности республики. «Ответственность за обеспечение применения временных ограничений прав и свобод, установленных данным указом, возлагается на министерство внутренних дел и службу национальной безопасности республики», — сказано в сообщении.

Военные НКР сообщили о попытке сил Азербайджана продвинуться на территорию Нагорного Карабаха, после чего руководство непризнанной республики обратилось к Владимиру Путину с просьбой увеличить число военнослужащих миротворческого контингента России и военной техники в Нагорном Карабахе.

Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.нагорный к

МИД Армении в пятницу сообщил, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР. Минобороны России заявило, что азербайджанские военные в нарушении трехсторонних договоренностей зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников.

Минобороны Азербайджана опровергло эти сообщения и отметило, что подразделения азербайджанских сил продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы. Там также обвинили Армению в попытке совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в регионе.

МИД Армении призвал Россию добиться возвращения азербайджанских войск на исходные позиции.

В ноябре 2020 года президенты России и Азербайджана и премьер Армении заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые шли в течение 44 дней, с конца сентября того года. Соглашение предполагает передачу Арменией Азербайджану части территорий. Для контроля за выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха были отправлены российские миротворцы.

26 марта МИД России призвал к соблюдению трехсторонних договоренностей по Карабаху. Также там сообщили, что по линии российских миротворцев во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе.



Источник: centralasia.media