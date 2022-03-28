Талибы ввели в Афганистане раздельное посещение парков для мужчин и женщин

Согласно указу, женщины в означенные дни «могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба.
Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан», определило дни недели, чтобы предотвратить совместное пребывание мужчин и женщин в парках отдыха. Об этом сообщило в воскресенье министерство добродетели и порока, передает местное агентство Aamaj News
«Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота», - говорится в распоряжении ведомства.
Согласно указу, женщины в означенные дни «могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба».
Министерство добродетели и порока рекомендовало сторонникам «Талибана», которые собираются посетить общественные места отдыха, «не носить военную форму и оружие». Указывается, что в известных туристических местах за пределами Кабула, где афганцы обычно отдыхают семьями, женщины обязаны носить хиджаб, а также «воздерживаться от общения с незнакомцами».
В случае нарушения этих правил, отметило ведомство, администрации парков отдыха будут привлекаться к суду. Обжалованию подобные случаи не подлежат.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.
Источник: centralasia.media
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