Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны

ЦБ России ограничил движение средств на 300 миллиардов долларов в недружественные страны.
Россия в ответ на заморозку Западом части своих резервов применила фактически зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор напомнил, что власти в ответ на западные санкции уже запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.
"Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", — указывает Банк России.
По данным ЦБ, международные резервы на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные о доле валют регулятор раскрывает с паузой в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%.
По оценке министра финансов Антона Силуанова, в результате новых раундов санкций из-за Украины Запад заблокировал примерно половину золотовалютных резервов на сумму около 300 миллиардов долларов. По словам Владимира Путина, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, на его финансирование направят около триллиона рублей.
Источник: РИА Новости.
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