СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Володин опровергает

В свою очередь, Вячеслав Володин рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Жириновского, сложить полномочия.

В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, пишет РИА Новости.

Его смерть подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

По данным телеграм-канала Mash, политик скончался 25 марта в 10:45 по московскому времени. Предыдущие сутки он находился в коме.

При этом, ТАСС опровергает смерть Жириновского, ссылаясь на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как позже написали РИА Новости, губернатор Дегтярев в своем telegram-канале подтвердил, что Жириновский жив.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь.

Как пишет РБК, сенатор Александр Пронюшкин, сообщивший о смерти лидера ЛДПР, вскоре после публикации сообщения в своем Telegram-канале удалил пост и опроверг информацию.

«Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации — понесут ответственность», - говорится в новом сообщении.

В свою очередь, Вячеслав Володин рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Жириновского, сложить полномочия.

В 2013 году в список персон нон грата Кыргызстана попал Владимир Жириновский, который заявил, что кыргызы в качестве благодарности за списание внешних долгов должны подарить России озеро Иссык-Куль.



Источник: centralasia.media