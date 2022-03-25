Российская авиация уничтожила 24 единицы боевой техники ВСУ, - Минобороны РФ

Группой «Ночных охотников» вертолетов Ка-52 и Ми-28Н ночью уничтожены 24 единицы боевой техники, в том числе 8 танков.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины. Среди них 2 командных пункта, 3 установки реактивных систем залпового огня, 2 зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, а также 3 артиллерийских орудия Д-30, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 26 районов сосредоточения боевой техники», - проинформировал он.

По данным Минобороны РФ, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усок 4 украинских беспилотных летательных аппарата.

По словам Конашенкова, всего с начала военных действий уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1 тыс. 587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 397 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: centralasia.media