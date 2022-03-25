Япония вводит новый пакет антироссийских санкций

Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.

Япония вводит новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

В списке оказались взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов и его родственники, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, родственники гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сын спецпредставителя президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын Кирилл, сын, главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван, родственники президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и предпринимателей Ротенбергов.

Среди компаний, в отношении которых введены санкции — Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, Ярославский судостроительный завод, завод «Красное Сормово», судоремонтный завод «Звездочка», Северная верфь в Санкт-Петербурге, предприятие «Российские космические системы», «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем», производители электроники «Байкал Электроникс», «Крокус Нано» и другие.

Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.

Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигателей для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.



Источник: centralasia.media