США выделят более $1 млрд на гумпомощь Украине, - Байден

Также президент США заявил, что НАТО никогда не было более сплоченным, чем сегодня.
Соединенные Штаты готовы выделить более $1 млрд на гуманитарную помощь, Украине, сказал президент США Джо Байден в ходе конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По его словам, Соединенные Штаты обязались предоставить Украине военную технику на сумму более $2 млрд с тех пор, как он стал президентом — противовоздушные системы, противотанковые системы, боеприпасы.
Также он сказал, что многие украинские беженцы захотят остаться в Европе, поближе к своим домам. США приветствуют 100 тыс. украинцев в Штатах, уделяя внимание воссоединению семей.
Также будет координирована работа с G7 и Европейским союзом по вопросам продовольственной безопасности, а также энергетической безопасности.
«Мы также объявляем о новых санкциях в отношении более 400 физических и юридических лиц, связанных с Европейским Союзом: более 300 членов Думы, олигархов и российских оборонных компаний, которые подпитывают российскую военную машину.
В дополнение к 100 тыс. американским войскам, которые в настоящее время размещены в Европе для защиты территории НАТО, НАТО создало, как вы уже знаете, четыре новые боевые группы в Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии для усиления восточного фронта», - сказал Байден.
Также президент США заявил, что НАТО никогда не было более сплоченным, чем сегодня.
Источник: centralasia.media
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