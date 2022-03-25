США выделят более $1 млрд на гумпомощь Украине, - Байден

Также президент США заявил, что НАТО никогда не было более сплоченным, чем сегодня.

Соединенные Штаты готовы выделить более $1 млрд на гуманитарную помощь, Украине, сказал президент США Джо Байден в ходе конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, Соединенные Штаты обязались предоставить Украине военную технику на сумму более $2 млрд с тех пор, как он стал президентом — противовоздушные системы, противотанковые системы, боеприпасы.

Также он сказал, что многие украинские беженцы захотят остаться в Европе, поближе к своим домам. США приветствуют 100 тыс. украинцев в Штатах, уделяя внимание воссоединению семей.

Также будет координирована работа с G7 и Европейским союзом по вопросам продовольственной безопасности, а также энергетической безопасности.

«Мы также объявляем о новых санкциях в отношении более 400 физических и юридических лиц, связанных с Европейским Союзом: более 300 членов Думы, олигархов и российских оборонных компаний, которые подпитывают российскую военную машину.

В дополнение к 100 тыс. американским войскам, которые в настоящее время размещены в Европе для защиты территории НАТО, НАТО создало, как вы уже знаете, четыре новые боевые группы в Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии для усиления восточного фронта», - сказал Байден.

Также президент США заявил, что НАТО никогда не было более сплоченным, чем сегодня.

Источник: centralasia.media