Российская армия потеряла около 15,8 тыс. солдат, 530 танков и 124 вертолета.
Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 15 800 человек;
танки - 530;
боевые бронированные машины - 1 597;
артиллерийские системы - 280;
РСЗО - 82;
средства ПВО - 47;
самолеты - 108;
вертолеты - 124;
автомобильная техника - 1 033;
корабли/катера - 4;
цистерны с ГСМ - 72;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 50;
специальная техника - 16.
Источник: centralasia.media
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