В России заблокировали новостной сервис Google News

Google подтвердила, что российские пользователи не могут зайти на сайт новостного сервиса.

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News, поскольку он обеспечивает доступ к публикациям с фейками о российской военной спецоперации на Украине. Google подтвердила, что российские пользователи не могут зайти на сайт новостного сервиса.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Американская компания Google подтвердила, что пользователи в России сталкиваются с проблемами при попытке зайти на сайт новостного сервиса Google News или в приложение.

«Это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — передаёт Reuters заявление компании.

В Google добавили, что упорно работали над тем, чтобы информационный сервис как можно дольше оставался доступен в России.

В начале марта Владимир Путин подписал закон о фейках. Теперь публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии является уголовным преступлением, предусмотренным статьёй 207.3 УК РФ, и наказывается штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности.

Источник: centralasia.media