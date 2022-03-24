Хакеры взломали центральный банк России
Хакеры Anonymous взломали центральный банк России.
Они обещают опубликовать 35 тысяч файлов банка с секретными соглашениями.
Источник: reporter.kg
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С.Касмамбетов: Мына ушулардан бери айтылып жаткандан кийин, улуттун уңгусун кантип эстен чыгаралы. Кайсы маселени болбосун каза келсең, Манаска барып такалат.
Хакеры взломали центральный банк России
Хакеры Anonymous взломали центральный банк России.
Они обещают опубликовать 35 тысяч файлов банка с секретными соглашениями.
Источник: reporter.kg
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