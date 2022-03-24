МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20

МИД КНР заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать Россию из форума.
Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею исключить Россию из G20.
"G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну", — заявил дипломат.
В середине марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в G20. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что решение должны принимать все страны-участницы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что комментировать гипотетические заявления бессмысленно и нецелесообразно.
Как сообщила РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова, G20 — это неформальное объединение, поэтому никаких процедур для исключения из него не существует. Она добавила, что если у стран Запада не получится изгнать Россию с форума, то они могут просто отказаться заседать с ней.
По данным СМИ, Индонезия — председатель G20 в этом году — не намерена включать в повестку мероприятий обсуждение ситуации на Украине.
Источник: РИА Новости.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!