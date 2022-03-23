Бывший министр финансов Афганистана стал таксистом в США

Пайенда покинул пост министра финансов за неделю до того, как талибы захватили Кабул.
Экс-министр финансов Афганистана Халид Пайенда, уехавший в США незадолго до захвата страны талибами, стал водителем такси в Вашингтоне. Об этом сообщает The Guardian.
Еще не так давно 40-летний министр курировал бюджет в размере шести миллиардов долларов, который его стране выделяли США. Теперь же ему приходится таксовать сверхурочно в надежде получить премию в несколько десятков долларов. Новая работа стала способом обеспечить свою семью - жену и четверых детей, пишет издание.
В недавнем интервью бывший высокопоставленный чиновник признался, что переезд из Кабула в Вашингтон дался ему очень непросто. Он сказал, что благодарен за возможность поддерживать семью, но добавил: «Сейчас у меня нет места. Я не чувствую себя своим ни здесь, ни там. Это очень опустошает».
По словам Пайенды, изначально американская политика в Афганистане имела «благие намерения», но оказалась недостаточно серьезной. Он обвинил США в том, что они «предали приверженность демократии и правам человека».
Пайенда покинул пост министра финансов за неделю до того, как талибы захватили Кабул. На фоне ухудшения отношений с президентом страны Ашрафом Гани он опасался ареста, поэтому уехал в США, где уже находилась его семья.
«У нас были 20 лет и поддержка всего мира, чтобы построить систему, которая работала бы на благо людей. Все, что мы построили, оказалось карточным домиком, который так быстро рухнул. Карточный домик, возведенный на фундаменте коррупции», - написал Пайенда представителю Всемирного банка в Кабуле в день падения афганской столицы.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!