Сердар Бердымухамедов провел первое мероприятие в качестве президента (видео)

12 марта текущего года в Туркменистане прошли выборы президента.

В Туркменистане при участии президента дан старт весенней озеленительной кампании. Это было первое мероприятие с Сердаром Бердымухамедовым в качестве главы государства.

Как сообщает издание «Туркменистан. Золотой век», при участии президента был дан старт весенней озеленительной кампании.

«Прошедшие по всей стране акции массовой высадки деревьев стали не только настоящим праздником вдохновенного труда наших соотечественников, но и ещё одним ярким свидетельством верности туркменского народа духовным традициям и ценностям, одна из которых – забота о родной земле», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранним утром 20 марта многочисленные участники мероприятия собрались на территории Беркарарлыкского этрапа столицы.

Президентский автомобиль подъехал к месту, где должна была стартовать всенародная озеленительная кампания. Главу Туркменистана приветствовали её участники. Здесь Сердара Бердымухамедова встретили председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, председатель Меджлиса Милли Генгеша, члены правительства, представители министерств и ведомств, а также жители столицы.

12 марта текущего года в Туркменистане прошли выборы президента.

В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, был признан избранным президентом Туркменистана.

19 марта во дворце «Рухыет» столицы Туркменистана состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента страны.

Источник: centralasia.media