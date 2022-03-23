WSJ: США готовят санкции в отношении более 300 депутатов Госдумы

Меры будут приняты на фоне обострения военного конфликта на Украине.

Президент США Джо Байден объявит в четверг о введении санкций против более чем 300 депутатов Госдумы России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников и внутренние документы.

Меры будут приняты на фоне обострения военного конфликта на Украине.

По данным издания, американский президент заявит о введении ограничительных мер 24 марта в ходе своей поездки в Европу для участия в саммите НАТО. Введение санкций скоординировано вместе с Евросоюзом и членами G7, рассказали собеседники WSJ.

В Белом доме ранее сообщили, что Байден посетит внеочередной саммит НАТО в Брюсселе, основной темой обсуждения станет ситуация на Украине. Кроме того он примет участие в запланированном заседании Евросовета, на котором рассмотрят «трансатлантические усилия по наложению экономических издержек на Россию», говорилось в сообщении.

Всего в Госдуме 450 депутатов.

Источник: centralasia.media