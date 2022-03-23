Россия отвечает по деконфликтной линии связи с США, заявил Пентагон

Представитель Пентагона: Россия отвечает по деконфликтной линии связи с США.

Вашингтон ежедневно тестирует деконфликтную линию связи с Москвой, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Русские поднимают трубку. Обмена информацией не было, поскольку таковой пока не был нужен", — сказал он журналистам.

По его словам, у США есть много вариантов прямой связи с российским руководством.

Как ранее сообщал РИА Новости представитель Пентагона Джон Кирби, с 1 марта ведомство установило с российским Минобороны канал связи для предотвращения военных инцидентов. Одиннадцатого марта чиновник отметил, что деконфликтная линия функционирует, но пока не использовалась в контексте спецоперации на Украине. По словам Кирби, США и Россия сохраняют несколько каналов "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации".

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.



Источник: РИА Новости.