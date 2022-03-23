В Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины

В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины, действовавшей под дипприкрытием.

Комитет госбезопасности Белоруссии ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую в стране под дипломатическим прикрытием, сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

"В соответствии с белорусским законодательством, в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 358 уголовного кодекса Республики Беларусь "Шпионаж". Однако в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием", - сказал Бычек. Его слова приводит во вторник агентство Sputnik Беларусь.

Бычек рассказал, что КГБ на протяжении последних лет фиксировал активную разведывательную деятельность "с позиции посольства Украины в Республике Беларусь, а также консульства этого государства в городе Бресте".

"При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками главного управления разведки Министерства обороны Украины и службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям", - подчеркнул Бычек.

По его словам, "сотрудники посольства осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Республики Беларусь, а также лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов".

"Предпринимаемые Комитетом государственной безопасности меры по пресечению противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, которые должны были послужить сигналом для украинских спецслужб, не остановили враждебной деятельности против нашей страны", - отметил замначальника управления.

"В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб", - сообщает КГБ Белоруссии.

По данным ведомства, сотрудниками спецслужб являются: советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Таким образом, подчеркнули в КГБ Белоруссии, "с позиции дипучреждения действуют представители главного управления разведки Министерства обороны Украины, государственной пограничной службы Украины и службы внешней разведки Украины".

В КГБ также рассказали, что ранее в его поле зрения попал первый секретарь дипмиссии Украины Антон Тимофеев. "С момента прибытия в Беларусь иноразведчик активно включился в дипломатическую работу. В посольстве отвечал за межрегиональное и трансграничное сотрудничество, расширение экономических связей между регионами Украины и Беларуси, энергетику. Указанные направления позволяли ему регулярно посещать областные центры страны, устанавливать и развивать контакты с сотрудниками органов власти и управления, представителями диаспоральных кругов, бизнес-среды и иными лицами, которых можно использовать в качестве источников информации", - отметили в КГБ.

На основе собранной информации в ведомстве сделали вывод "о проведении украинским дипломатом деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу и направленной на дискредитацию политики руководства нашей страны". "Характер отрабатываемых дипломатом заданий сводился к дискредитации и противодействию белорусско-российскому сотрудничеству", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, в июне 2021 года пребывание украинского дипломата в Белоруссии признано нежелательным. "В отношении несоответствующей статусу дипломата деятельности Антона Тимофеева и его кадровой принадлежности был проинформирован посол Игорь Кизим. При этом иностранному гражданину предоставлена возможность без дипломатического скандала покинуть Республику Беларусь", - добавили в КГБ.

Источник: РИА Новости.