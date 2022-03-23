Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажного спроса на лекарства

Росздравнадзор: ажиотажный спрос на лекарства снизился на пять-десять процентов за последнюю неделю.

Ажиотажный спрос на медицинские препараты снизился за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании с производителями и дистрибьюторами лекарств, которое прошло 22 марта под председательством первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

"Участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на ЛС на пять-десять процентов", — говорится в тексте.

Все присутствующие также подтвердили, что, несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев.

Из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых препаратов в рознице. Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства "на месяцы вперед" и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок.

Источник: РИА Новости.