Как военно-воздушные силы Украины воюют с российскими самолетами, - «Нью-Йорк Таймс»

Андрей окончил Харьковское военно-воздушное училище, в подростковом возрасте решив стать летчиком.

Каждую ночь украинские пилоты, такие как Андрей, слоняются в неизвестном авиационном ангаре, ожидая пока напряжение не будет снято громкой командой из одного слова: «Воздух!». Об этом пишет The New York Times.

Андрей забирается в свой сверхзвуковой самолет Су-27 и торопливо выруливает на взлетно-посадочную полосу, стараясь как можно быстрее подняться в воздух. Он взлетает так быстро, что еще не знает своей миссии на ночь, хотя общая картина всегда одна и та же — сразиться с российскими военно-воздушными силами, которые значительно превосходят в численности, но до сих пор не смогли завоевать контроль над небом Украины.

«Я не провожу никаких проверок, — сказал Андрей, пилот ВВС Украины, которому в качестве условия интервью не разрешили назвать свою фамилию или звание. — Я просто взлетаю».

Спустя почти месяц боевых действий одним из самых больших сюрпризов войны в Украине стала неспособность России победить украинские ВВС. Военные аналитики ожидали, что российские войска быстро уничтожат или парализуют средства ПВО и военную авиацию Украины, но этого не произошло. Вместо этого над страной бушуют воздушные бои в стиле Top Gun, редкие в современной войне.

«Каждый раз, когда я лечу, это настоящий бой», — сказал Андрей, которому 25 лет и он совершил 10 боевых вылетов. «В каждом бою с российскими самолетами нет равенства. У них всегда в воздухе в пять раз больше самолетов».

Успех украинских пилотов помог защитить украинских солдат на земле и предотвратил более масштабные бомбардировки городов, поскольку пилоты перехватили несколько российских крылатых ракет. Украинские официальные лица также заявляют, что военные страны сбили 97 российских самолетов. Это число невозможно проверить, но смятые остатки российских истребителей падали в реки, поля и дома.

Украинские ВВС действуют почти в условиях полной секретности. По словам аналитиков, ее истребители могут летать с аэродромов на западе Украины, аэропортов, подвергшихся бомбардировкам, но сохранивших достаточную взлетно-посадочную полосу для взлета или посадки, или даже с автомагистралей. Их значительно меньше: считается, что Россия совершает около 200 самолето-вылетов в день, а Украина — от 5 до 10.

У украинских пилотов есть одно преимущество. На большей части территории страны российские самолеты летают над территорией, контролируемой украинскими военными, которые могут перемещать зенитные ракеты, беспокоить и сбивать самолеты.

«Украина была эффективна в небе, потому что мы действуем на своей земле», — сказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат. «Противник, залетевший в наше воздушное пространство, залетает в зону действия наших средств ПВО». Он описал стратегию как заманивание российских самолетов в ловушки ПВО.

Дэйв Дептула, старший научный сотрудник Академии ВВС США и главный планировщик атак воздушной кампании операции «Буря в пустыне» в Ираке, сказал, что впечатляющие действия украинских пилотов помогли компенсировать их численное отставание. Он сказал, что в настоящее время в Украине насчитывается около 55 действующих истребителей, и это число сокращается из-за сбитых самолетов и механических поломок, поскольку украинские пилоты «напрягают их до максимальной производительности».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к правительствам западных стран с призывом пополнить украинские ВВС и просил НАТО ввести запретную для полетов зону над страной, от чего западные лидеры до сих пор отказываются. Словакия и Польша рассматривали возможность отправки истребителей МиГ-29, на которых украинские летчики могли бы летать с минимальной дополнительной подготовкой, но пока никаких передач не было.

«Российские войска уже выпустили по Украине почти 1000 ракет, бесчисленное количество бомб», — сказал Зеленский в видеообращении к Конгрессу 16 марта, призывая к увеличению количества самолетов. «И вы знаете, что они есть, и они у вас есть, но они на земле, а не в Украине — в украинском небе».

Г-н Дептула сказал, что передача этих самолетов в Украину имеет решающее значение. «Без пополнения запасов, — сказал он, — у них закончатся самолеты раньше, чем закончатся пилоты».

Беспилотные дроны также являются инструментом в арсенале украинских военных, но не в борьбе за контроль над воздушным пространством. Украина использует вооруженный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB-2, медлительный винтовой самолет, который смертельно эффективен при уничтожении танков или артиллерийских орудий на земле, но не может поражать цели в воздухе. Если украинская система ПВО выйдет из строя, российские самолеты легко смогут их уничтожить.

Как и в других аспектах военных действий Украины, добровольцы играют роль в воздушных боях. Сеть волонтеров наблюдает и слушает российские самолеты, называя координаты и оценивая скорость и высоту. Другие частные украинские пилоты сняли со своих самолетов новейшее гражданское навигационное оборудование и передали его ВВС на случай, если оно может быть полезным.

В современной войне бои воздух-воздух были редкостью, за последние десятилетия были лишь отдельные примеры. Американские пилоты, например, не участвовали в масштабных воздушных боях со времен первой войны в Ираке в 1991 году. С тех пор американские истребители участвовали только в двух случаях воздушного боя: один раз на Балканах, а другой в Сирии.

Андрей сказал, что в ночном небе он полагается на приборы, чтобы различать позиции вражеских самолетов, которые, по его словам, всегда присутствуют. Он сбил российские самолеты, но ему не разрешили сказать, сколько и какого типа. Он сказал, что его система наведения может вести огонь по самолетам на расстоянии нескольких десятков миль.

«У меня в основном задачи по поражению воздушных целей, по перехвату самолетов противника», — сказал он. «Я жду, когда ракета захватит мою цель. После этого я нажимаю огонь».

Когда он сбивает российский самолет, он сказал: «Я счастлив, что этот самолет больше не будет бомбить мои мирные города. И как мы видим на практике, именно это и делают российские самолеты».

Большая часть воздушных боев в Украине велась ночью, поскольку российские самолеты атаковали в темноте, когда они менее уязвимы для средств ПВО. По словам Андрея, в воздушных боях над Украиной русские летали на нескольких современных самолетах Сухого, таких как Су-30, Су-34 и Су-35.

«У меня были ситуации, когда я приближался к российскому самолету на достаточно близкое расстояние, чтобы прицелиться и выстрелить», — сказал он. «Я уже мог это обнаружить, но ждал, пока моя ракета зафиксируется, и в то же время с земли мне говорят, что по мне уже выпущена ракета».

Он сказал, что маневрировал на своем самолете через серию экстремальных виражей, пикирований и подъемов, чтобы исчерпать запасы топлива для ракет, летящих за ним. «Время, которое у меня есть, чтобы спасти себя, зависит от того, как далеко в меня была выпущена ракета и какой ракетой», — сказал он.

Тем не менее, он сказал в интервью в ясный солнечный день: «Я все еще чувствую огромный прилив адреналина в своем теле, потому что каждый полет — это борьба».

Андрей окончил Харьковское военно-воздушное училище, в подростковом возрасте решив стать летчиком. «Ни я, ни мои друзья никогда не думали, что нам придется столкнуться с настоящей войной, — сказал он. — Но оказалось, что это не так».

По его словам, Андрей перевез жену в более безопасную часть Украины, но она не уехала из страны. Она целыми днями плетет самодельные маскировочные сети для украинской армии. Он никогда не сообщает членам семьи, когда идет на дежурство, сказал он, звоня только после возвращения с ночного рейса.

«Мне нужно только использовать свои навыки, чтобы победить», — сказал Андрей. «Мои навыки лучше, чем у русских. Но с другой стороны, многие из моих друзей, и даже более опытные, чем я, уже мертвы».



Источник: centralasia.media