Зеленский заявил, что возможный компромисс с Россией надо вынести на референдум на Украине

Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — сказал он

Зеленский добавил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран - членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

Касаясь перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский заявил: «Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, окей, другие гарантии безопасности».

«Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить 100% членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», - утверждает президент Украины.

Источник: centralasia.media