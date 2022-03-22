Сердар Бердымухамедов передвигается на автомобиле Mercedes-Maybach

Как отметили издания, Бердымухамедов младший принял от отца не только новый пост, но и элитный автомобиль.
Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел свою первую встречу с населением и чиновниками после избрания на пост. Об этом сообщают туркменистанские СМИ.
Сердар Бердымухамедов провел субботник в честь праздника Навруз. Мероприятие состоялось 20 марта.
Бердымухамедов младший прибыл на мероприятие за рулем автомобиля Mercedes-Maybach GLS 600. Ранее на таком же автомобиле ездил его отец Гурбангулы Бердымухамедов. Номерные знаки автомобиля немного отличаются 01 21 AGA (при Гурбангуллы) и 01 22 AGA (при Сердаре).
Как отметили издания, Бердымухамедов младший принял от отца не только новый пост, но и элитный автомобиль.
Источник: centralasia.media
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