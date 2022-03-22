Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

Крушение Boeing 737, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу, произошло 21 марта.
Выжившие и тела погибших пассажиров пока не были найдены среди обломков разбившегося ранее на юге Китая Boeing 737. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.
Как отметили спасатели, в 09:50 по местному времени были найдены обломки лайнера. При этом «пропавших без вести пока не обнаружено».
Поиски пассажиров продолжаются, ситуацию усложняет горная местность, из-за которой сложно продвигаться по территории.
Крушение Boeing 737, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу, произошло 21 марта. Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и девять членов экипажа), рухнул в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
В этот же день China Eastern Airlines сообщила об отсутствии иностранных пассажиров среди 132 человек, находящихся на борту Boeing 737.
Одной из возможных причин катастрофы называется отказ двигателя. Также отмечалось, что возраст выполнявшего рейс самолета — почти 7 лет, свой первый полет он совершил 6 июня 2015 года. Авиакомпания приостановила полеты всех имеющихся у нее самолетов Boeing 737-800.
Источник: centralasia.media
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